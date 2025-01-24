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Диджейские сеты, артисты, квест и подарки в День студента — на катке в «Лужниках»

Диджейские сеты, артисты, квест и подарки в День студента — на катке в «Лужниках»
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25 января каток «Лужники» превратится в центр притяжения для студентов. На вечернем сеансе в 19:30 специально для них, помимо бесплатного катания, состоится большая праздничная программа: согревающее шоу на льду, увлекательный квест, подарки и зажигательные DJ-сеты.

С 20:00 до 22:00 на катке выступят молодые артисты: Катя Рикеда, ЛС, CHETVEREV и Айрен Коль.

Чтобы стать одним из счастливых обладателей пригласительного билета на каток «Лужники» вечером Татьяниного дня, надо зарегистрироваться на событие по всем указанным правилам и на катке получить пригласительный, предъявив действующий студенческий билет.

  • Сбор гостей: с 19:00
  • Сеанс катания: 19:30 — 22:30
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