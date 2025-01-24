Тарасова: задача спортсменов — выступать, а не обсуждать федерацию

Известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова высказала своё мнение по вопросу изменения регламента отбора в финал Гран-при России. Финал Гран-при пройдёт в Красноярске с 14 по 16 февраля.

«А какая несправедливость, разве их [спортсменов] задача — обсуждать федерацию? У них задача — выступать. Надо смотреть на их личные планы, какие они себе места запланировали и какие элементы к этому сезону выучили. Вот какая у них задача. Ни о каком скандале я не слышала и не представляю, чтобы он был», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала документ, согласно которому при отборе на финал Гран-при теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причём с коэффициентом 1,5.

Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, ранее отобравшиеся по итогам серии Гран-при, не проходят в финал по новым правилам.