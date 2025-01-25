Гном Гномыч выиграл соревнования, на которых был единственным участником

Российский фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, выиграл соревнования Московской области. Он был единственным участником состязаний в своей категории.

Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за короткую и произвольную программы.

Гном Гномыч — сын Евгения Плющенко и известной телеведущей Яны Рудковской. У пары двое сыновей: Александр и трёхлетний Арсений.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры 31 марта 2017 года. После этого он перешёл к тренерской работе, открыв в Москве свою академию «Ангелы Плющенко».