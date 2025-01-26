Стартовало голосование в 4-й группе мужчин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки — 2024» близится к своему завершению! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Напомним формат премии: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по четвёртой группе у мужчин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 4, мужчины

Марк Кондратюк: вернул былые кондиции, которые показывал в олимпийском сезоне, собрал пять четверных прыжков в программе, остаётся медийным фигуристом, параллельно с соревнованиями активно участвует в шоу, является капитаном команды в Лиге чемпионов, поддерживает своих товарищей по тренерской группе на турнирах.

Дмитрий Козловский: один из лидеров своей дисциплины как внутри страны, так и за её пределами, продвигает мысли по усложнению контента в парном катании и в принципе развития данной категории фигурного катания, развёрнуто общается со СМИ, был капитаном на прыжковом чемпионате России — 2024 (и выиграл его вместе со своей командой).

Алексей Ягудин: присутствует на всех важнейших стартах по фигурному катанию и работает в качестве ведущего, выступает на различных шоу, во второй раз подряд выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», является одним из самых интересных и ярких спикеров в российском спорте.

Опрос в группе 1 продлится до 12:00 30 января мск. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.