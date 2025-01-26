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Щербакова будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию

Щербакова будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию
Анна Щербакова.
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что будет комментировал финал Гран-при по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля.

«На финале Гран-при буду комментировать. Мне очень нравится, было неожиданно, что меня так захватит эта профессия. Стараюсь развиваться в этой сфере, мне это очень интересно», — заявила фигуристка.

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В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России в Омске. Также олимпийская чемпионка была амбассадором ЧР.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), чемпионка (2022) и серебряный призёр (2020) чемпионата Европы, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

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Новости. Фигурное катание
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