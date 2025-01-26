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Бывшая россиянка Ефимова стала чемпионкой США в паре с Митрофановым

Бывшая россиянка Ефимова стала чемпионкой США в паре с Митрофановым
Алиса Ефимова и Александр Коровин.
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Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова вместе с Мишей Митрофановым победила на чемпионате США в парном катании. Спортсмены набрали 211,90 балла по сумме за две программы. Второе место заняли Кэти Макбет и Даниил Паркман (190,57), тройку замкнули Элли Кам и Дэнни О’Ши (189,57).

25-летняя Ефимова родилась в Финляндии и представляла эту страну с 2012 по 2014 год в одиночном катании, затем выступала за Россию (2015-2020) с Александром Коровиным и Германию — с Рубеном Бломмартом (2021-2023) в парном катании, а с 2023-го выступает за США.

27-летний Митрофанов родился в США. Его семья ранее проживала в России, но перебралась в Америку в 90-е из-за тяжёлого положения дел в стране.

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