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Соловьёв рассказал о предложениях участия в шоу вместе с Диной Авериной

Соловьёв рассказал о предложениях участия в шоу вместе с Диной Авериной
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Олимпийский чемпион Сочи — 2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, что получал предложения об участии в шоу вместе с Диной Авериной. Фигурист и гимнастка ранее выступали в проекте «Ледниковый период» в паре, позднее спортсмены намекнули на отношения.

«Конечно, предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем», — сказал Соловьёв.

35-летний Соловьёв – олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.

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