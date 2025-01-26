Соловьёв рассказал о предложениях участия в шоу вместе с Диной Авериной

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, что получал предложения об участии в шоу вместе с Диной Авериной. Фигурист и гимнастка ранее выступали в проекте «Ледниковый период» в паре, позднее спортсмены намекнули на отношения.

«Конечно, предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем», — сказал Соловьёв.

35-летний Соловьёв – олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.