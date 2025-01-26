Стартовало голосование в 4-й группе женщин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки — 2024» близится к своему завершению! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Напомним формат премии: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по четвёртой группе у женщин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 4, женщины

Александра Игнатова (Трусова): сделала из свадьбы главное событие мира спорта лета, предприняла попытку вернуться и выступила на контрольных прокатах, проявляет медийную активность, демонстрировала владение четверным лутцем во взрослом возрасте и предприняла попытку прыгнуть его на контрольных прокатах, её команда одержала победу на ЮКПК.

Александра Бойкова: активно продвигает идею исполнения четверного выброса в программах, стремится к усложнению и совершенствованию парного катания, проявляет медийную активность, пробовала писать свою колонку в одном из спортивных изданий.

Алина Горбачёва: вернулась после травмы, из-за которой не прыгала целых 48 дней, продолжает изучать четверные прыжки, исполняет квады в своих программах, выступает с интересными и яркими постановками, держится в топе российского женского одиночного катания.

Опрос в группе 1 продлится до 16:00 30 января мск. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.