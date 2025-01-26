Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи пропустит чемпионат Петербурга из-за последствий травмы

Дикиджи пропустит чемпионат Петербурга из-за последствий травмы
Владислав Дикиджи.
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи пропустит чемпионат Санкт-Петербурга из-за последствий травмы, полученной перед прыжковым турниром. Турнир пройдёт 1 и 2 февраля.

«Владислав пропустит чемпионат Санкт‑Петербурга. Можно сказать, что из‑за травмы ноги. Было мало времени на восстановление и подготовку к турниру. А на носу ещё финал Гран‑при России, поэтому решили пропустить, так как можем не успеть подготовиться. Влад перед прыжковым турниром дёрнул ягодичную мышцу, но ничего серьёзного нет», – приводит слова тренера Олега Татаурова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дикиджи стал чемпионом страны и выиграл оба этапа российской серии Гран-при. Также Владислав завоевал серебро в личном турнире чемпионата страны по прыжкам и выиграл командные соревнования.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android