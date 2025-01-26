Дикиджи пропустит чемпионат Петербурга из-за последствий травмы

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи пропустит чемпионат Санкт-Петербурга из-за последствий травмы, полученной перед прыжковым турниром. Турнир пройдёт 1 и 2 февраля.

«Владислав пропустит чемпионат Санкт‑Петербурга. Можно сказать, что из‑за травмы ноги. Было мало времени на восстановление и подготовку к турниру. А на носу ещё финал Гран‑при России, поэтому решили пропустить, так как можем не успеть подготовиться. Влад перед прыжковым турниром дёрнул ягодичную мышцу, но ничего серьёзного нет», – приводит слова тренера Олега Татаурова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дикиджи стал чемпионом страны и выиграл оба этапа российской серии Гран-при. Также Владислав завоевал серебро в личном турнире чемпионата страны по прыжкам и выиграл командные соревнования.