Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянка Аннабель Морозов стала 10-й в танцах на льду на чемпионате США

Экс-россиянка Аннабель Морозов стала 10-й в танцах на льду на чемпионате США
Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов с паре с Джеффри Ченом заняла 10-е место в танцах на льду на чемпионате США. Дуэт набрал 173,54 балла за два проката. Победу одержали Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, набравшие 223,52 балла.

Морозов перешла в сборную США в прошлом году. В дуэте с Джеффри Ченом фигуристка дебютировала на турнире серии челленджер Lombardia Trophy в сентябре 2024 года. Тренерами пары являются Чарли и Танит Уайт, а также отец фигуристки — Николай Морозов.

Ранее Аннабель выступала в паре с Игорем Ерёменко за Россию, в мае 2024‑го их дуэт распался. При этом партнёры поженились в мае 2023 года во Флориде. До этого партнёрами фигуристки также были Андрей Багин и Дэвид Нарижный.

Материалы по теме
Как дела у нашей фигуристки, которую отпустили в США? Уже соревнуется с новым партнёром
Как дела у нашей фигуристки, которую отпустили в США? Уже соревнуется с новым партнёром
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android