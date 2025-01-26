Экс-россиянка Аннабель Морозов стала 10-й в танцах на льду на чемпионате США

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов с паре с Джеффри Ченом заняла 10-е место в танцах на льду на чемпионате США. Дуэт набрал 173,54 балла за два проката. Победу одержали Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, набравшие 223,52 балла.

Морозов перешла в сборную США в прошлом году. В дуэте с Джеффри Ченом фигуристка дебютировала на турнире серии челленджер Lombardia Trophy в сентябре 2024 года. Тренерами пары являются Чарли и Танит Уайт, а также отец фигуристки — Николай Морозов.

Ранее Аннабель выступала в паре с Игорем Ерёменко за Россию, в мае 2024‑го их дуэт распался. При этом партнёры поженились в мае 2023 года во Флориде. До этого партнёрами фигуристки также были Андрей Багин и Дэвид Нарижный.