Багин резко ответил Нарижному на слова об их конфликте

Российский фигурист Андрей Багин ответил призёру чемпионата России в танцах на льду Дэвиду Нарижному на слова об их конфликте. Ранее Дэвид рассказал о причинах их драки, которая случилась в 2022 году, отметив, что это произошло из-за его нынешней партнёрши — Ирины Хаврониной.

«Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой! Я никогда не терплю, когда кто-то задевает мою семью! P. S. С Ирой мы всегда были в хороших отношениях!» — написал Багин в социальных сетях.

Ранее Нарижному также ответила Елизавета Худайбердиева, которая в своём телеграм-канале высказалась о манере поведения спортсменов в фигурном катании.