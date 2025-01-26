Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Багин резко ответил Нарижному на слова об их конфликте

Багин резко ответил Нарижному на слова об их конфликте
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
Комментарии

Российский фигурист Андрей Багин ответил призёру чемпионата России в танцах на льду Дэвиду Нарижному на слова об их конфликте. Ранее Дэвид рассказал о причинах их драки, которая случилась в 2022 году, отметив, что это произошло из-за его нынешней партнёрши — Ирины Хаврониной.

«Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой! Я никогда не терплю, когда кто-то задевает мою семью! P. S. С Ирой мы всегда были в хороших отношениях!» — написал Багин в социальных сетях.

Ранее Нарижному также ответила Елизавета Худайбердиева, которая в своём телеграм-канале высказалась о манере поведения спортсменов в фигурном катании.

Материалы по теме
Худайбердиева: многие фигуристы — омерзительные инфантилы, не умеющие уважать соперника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android