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Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию

Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию
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Фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата США. За произвольную программу он получил 219,23 балла. Ранее он стал лучшим в короткой программе, получив от судей 114,08 баллов.

Второе место на чемпионате США занял Эндрю Торгашев получив в сумму за короткую и произвольную программу 286,49 балла. Замкнул тройку лидеров Камден Пулкинен (252,92).

В топ-5 вошли Максим Наумов и Джимми Ма, которые за свои прокаты получили 248,16 и 236,78 баллов соответственно.

Чемпионат США. Итоговое положение

1. Илья Малинин – 333,31
2. Эндрю Торгашев – 286,49
3. Камден Пулкинен – 252,92
4. Максим Наумов – 248,16
5. Джимми Ма – 236,78

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