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Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом США по фигурному катанию

Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом США по фигурному катанию
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Чемпион мира и победитель финала Гран-при фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат США, став трёхкратным чемпионом турнира в одиночном катании, набрав по итогам двух программ 333,31 балла.

За короткую программу Малинин получил от судей 114,08 балла. В произвольной программе фигурист исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, который считается одним из самых сложных элементов, и получил 219,23 балла. Серебряную медаль завоевал Эндрю Торгашев с общим результатом 286,49 балла, а бронзу — Камден Пулкинен с 252,92 балла.

Отметим, что Илья Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые, будучи уроженцами России, представляли Узбекистан в 1990-х, а с 1998 года живут в США.

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