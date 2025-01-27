Илья Малинин — о победе в чемпионате США: неидеальная программа

Чемпион мира и победитель финала Гран-при фигурист Илья Малинин поделился мнением после победы на чемпионате США. Он стал трёхкратным чемпионом турнира в одиночном катании, набрав по итогам двух программ 333,31 балла.

«Это была неидеальная программа, которую я хотел. Но я думаю, что она действительно даёт мне хорошее, основательное представление о том, что работает в этой программе, и о некоторых вещах, на которые мне, возможно, потребуется время, чтобы по-настоящему развивать или убрать из программы.

Я бы сказал, что, возможно, ещё не полностью раскрываю свой потенциал и что могу достичь гораздо большего. Так что я думаю, что это то, чего стоит ожидать в будущем», — приводит слова спортсмена NBC Sports.

За короткую программу Малинин получил от судей 114,08 балла. В произвольной программе фигурист исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, который считается одним из самых сложных элементов, и получил 219,23 балла. Серебряную медаль завоевал Эндрю Торгашев с общим результатом 286,49 балла, а бронзу — Камден Пулкинен с 252,92 балла.