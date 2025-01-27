Болельщики создали петицию против несправедливости в фигурном катании

Поклонники фигурного катания создали петицию из-за изменений в правилах соревнований на текущий сезон. 22 января был обнародован обновлённый регламент отбора на финал российской серии Гран-при. До турнира, который пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля, осталось всего три недели.

Ранее отбор на финал Гран-при осуществлялся по итогам этапов. Теперь же в регламенте прописано, что учитывается и выступление на чемпионате России, который состоялся в конце декабря 2024 года в Омске, причём с коэффициентом 1,5.

Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что «никто ничего не собирался менять», а изменения «предполагались сразу же». Тем не менее поправки в регламенте сильно повлияли на мужской турнир: сразу три фигуриста лишились права выступить в финале Гран-при — это Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалёв. Болельщики создали специальную петицию в поддержку спортсменов с призывом допустить спортсменов, действительно заслуживших место в финале. На данный момент её подписало 352 человека.

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«За три недели до старта финала Гран-при, который проходит перед отбором на Олимпиаду, регламент ключевого турнира поменяли задним числом. Многие из нас задаются вопросом: как и зачем отбор на финал Гран-при проходит через чемпионат России? Раз одни из главных соревнований года среди фигуристов начинаются с серьёзной несправедливости, качество всего турнира становится под вопросом.

Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, потратившие множество часов на тренировки и самосовершенствование, а самое главное, прошедшие отбор по результатам Гран-при, действительно заслуживали места в финале, но были несправедливо удалены из списков участников и заменены на отобравшихся по сомнительной схеме. Причём федерация на голубом глазу отрицает внесение изменений в правила отбора. Это неприемлемо, когда справедливость становится второстепенным фактором. Подпишите нашу петицию, чтобы поддержать дело справедливости в фигурном катании России», — говорится в петиции.