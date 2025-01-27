Тарасова рассказала, кто из россиян может составить конкуренцию чемпиону мира Малинину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что россиянин Владислав Дикиджи может составить конкуренцию чемпиону мира и победителю финала Гран-при американскому фигуристу Илье Малинину. 19 января Дикиджи исполнил аксель в четыре с половиной оборота на чемпионате России по прыжкам вне зачёта соревнований.

— Фантастический прокат и успех Малинина на чемпионате США. Думаю, что ему может составить конкуренцию Влад Дикиджи. Но не думаю, что он успеет. Не сможет, не успеет.

— Малинин станет чемпионом мира в этом году?

— Что тут думать. Понятно, что станет, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом США по фигурному катанию. В короткой программе Малинин получил от судей 114,08 балла. В произвольной программе фигурист исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, который считается одним из самых сложных элементов, и получил 219,23 балла.