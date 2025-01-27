Татьяна Малинина рассказала о различиях тренировочного процесса в США и России

Первая в истории победительница турнира четырёх континентов, победительница финала Гран-при, американский тренер Татьяна Малинина рассказала, как устроена система тренировок фигуристов в США.

«У нас нет групповых занятий, они не разрешены на нашем катке. Быть может, я и была бы не против, но это частный каток, на котором такие правила. Так что я выкупаю время для индивидуального занятия и занимаюсь один на один с фигуристом. Это не похоже на российскую систему, где работа идёт в группах и где обычно всё оплачено – только катайся. Там в расписание встроены и ледовые тренировки, и хореография, и массаж.

А тут надо всю систему строить самому, и это стоит огромных денег. Надо найти занятия балетом, тренажёрный зал, физиотерапию – и за всё платят родители. К тому же у нас все спортсмены каждый день ходят в школу, и Илья тоже ходил, когда учился. В Америке считается, что образование важнее спорта, поэтому школу стараются не пропускать. Это, наверное, правильно: ты же не знаешь, что у тебя получится в спорте, надо иметь варианты на будущее», — сказала Малинина.

Ранее чемпион мира и победитель финала Гран-при фигурист Илья Малинин победил на чемпионате США, став трёхкратным чемпионом в одиночном катании, набрав по итогам двух программ 333,31 балла.