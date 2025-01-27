Татьяна Малинина — о Саре Эверхардт: она не всегда умеет фокусироваться

Первая в истории победительница турнира четырёх континентов, победительница финала Гран-при, американский тренер Татьяна Малинина рассказала о тренировках американской фигуристки Сары Эверхардт.

«Сара только учится работать эффективно: она не всегда умеет фокусироваться и, как любой нормальный подросток, слышит то, что хочет слышать. Какие-то нюансы работы ей, в силу возраста, кажутся пока не очень важными, а в нашем спорте мелочей не бывает.

Но видно, как она взрослеет и понимает ценность дисциплины — она уже выступает на таком уровне, где без этого никак. У неё спортивный характер, она борец. Иногда устаёт, тогда может немного покапризничать, но обычно быстро с этим справляется.

Ещё мне нравится, что она слышит музыку, — да, пока ей не хватает опыта и умения показать во время проката всю задуманную хореографию, но всё будет, я верю в неё», — сказала Малинина.

На чемпионате США 2025 года Эверхардт показала результат 207,36 балла и заняла третье место.