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Антон Сихарулидзе, заявил, что организация не меняла правила отбора в финал Гран-при

Антон Сихарулидзе, заявил, что организация не меняла правила отбора в финал Гран-при
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе заявил, что организация не меняла правила отбора в финал российской серии Гран-при.

«Федерация очень ценит неравнодушие болельщиков, которые так внимательно и с уважением относятся к правилам и к спортсменам. Наши болельщики должны знать, что мы всегда дорожили и будем дорожить спортивным принципом, и в данном случае он также не был нарушен. Согласно регламенту ФФККР, для участия в финале Гран-при России допускаются спортсмены по программе «Мастер спорта» на основании суммы баллов рейтинга, набранного на двух всероссийских соревнованиях Гран-при и чемпионате России. То есть наши болельщики должны понимать, что состав участников формируется на основании результатов трёх соревнований, в которых участвовал каждый из спортсменов в этом сезоне, и это правило неизменно.

Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее поклонники фигурного катания создали петицию из-за изменений в правилах соревнований на текущий сезон. 22 января был обнародован обновлённый регламент отбора на финал российской серии Гран-при. Финал Гран-при России пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля.

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