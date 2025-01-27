Аделия Петросян — о допуске к отбору на Олимпиаду: это мой последний шанс

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян высказалась о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпийские игры. Она отметила, что это для неё последний шанс.

«Это был целый набор эмоций. Сложно описать. Тревога, радость, надежда. Это же практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво всё оцениваю. Вся эта ситуация, которая несколько лет тянется, жестока. А сейчас есть маленький шанс наконец-то из неё выйти», — заявила Петросян.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен. До других международных турниров россияне не допущены с марта 2022 года.