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Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост президента ФФККР

Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост президента ФФККР
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Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Вчера завершился приём протоколов выдвижения кандидатов на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России от региональных федераций. Никаких других кандидатур, кроме Антона Сихарулидзе, регионы не выдвинули», — приводит слова пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной ТАСС.

Внеочередная выборная конференция ФФККР состоится 11 февраля. Антон Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России с апреля 2023 года.

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