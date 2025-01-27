Болельщица рассказала, как прошёл её разговор с ФФККР после одиночного пикета

Болельщица фигурного катания Полина, которая в понедельник, 27 января, вышла на на одиночный пикет с плакатом рядом с офисом ФФККР (и заодно ОКР), рассказала, как прошёл её разговор с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Как произошёл разговор с представителем федерации? Меня приехала поддержать журналистка по имени Вера, мы с ней отошли в столовую, и, когда мы уже собирались выходить, пришёл Сергей Качушкин и начал разговор. Пока шла беседа, я пыталась донести свою позицию, искала в планшете сохранённое открытое письмо, в котором всё подробно объяснено. В этом моменте, возможно, я сделала недостаточно, но это всё произошло очень неожиданно. Передали контакты составителей открытого письма, нам пообещали, что свяжутся», — сказала Полина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.