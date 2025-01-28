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Мозалёв и Даниелян выступят на шоу в Москве в даты ФГПР. Из-за регламента их исключили

Мозалёв и Даниелян выступят на шоу в Москве в даты ФГПР. Из-за регламента их исключили
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Туктамышева, Артур Даниелян и Андрей Мозалёв пополнили список участников шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Андрей Мозалёв и Артур Даниелян должны были принять участие в финале Гран-при благодаря результатам на этапах серии, но из-за проблем с регламентом турнира и учётом баллов за чемпионат России не попали в итоговый список участников. По официальной версии ФФККР, регламент отбора на турнир не менялся, а на официальный сайт был загружен ошибочный регламент с версией для Спартакиады сильнейших, проводившейся в сезоне-2023/2024.

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 14 по 16 февраля.

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