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ЧЕ по фигурному катанию — 2025: расписание турнира, список участников, где смотреть

Завтра, 29 января, в эстонском городе Таллин стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание соревнований:

29 января, 14:00: Спортивные пары. Короткая программа

29 января, 18:00: Женщины. Короткая программа

30 января, 14:00: Мужчины. Короткая программа

30 января, 20:00: Спортивные пары. Произвольная программа

31 января, 13:00: Танцы на льду. Ритм-танец

31 января, 19:00: Женщины. Произвольная программа

1 февраля, 14:00: Танцы на льду. Произвольный танец

1 февраля, 19:00: Мужчины. Произвольная программа

Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.