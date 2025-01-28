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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025: когда начало, расписание турнира, список участников, где смотреть трансляции

ЧЕ по фигурному катанию — 2025: расписание турнира, список участников, где смотреть
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Завтра, 29 января, в эстонском городе Таллин стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание соревнований:

  • 29 января, 14:00: Спортивные пары. Короткая программа
  • 29 января, 18:00: Женщины. Короткая программа
  • 30 января, 14:00: Мужчины. Короткая программа
  • 30 января, 20:00: Спортивные пары. Произвольная программа
  • 31 января, 13:00: Танцы на льду. Ритм-танец
  • 31 января, 19:00: Женщины. Произвольная программа
  • 1 февраля, 14:00: Танцы на льду. Произвольный танец
  • 1 февраля, 19:00: Мужчины. Произвольная программа

Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

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