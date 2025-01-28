«Не надоело? Это вам интересно получить свои 30 рублей». Тарасова — о сыне Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что журналисты уделяют слишком много внимания сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру Плющенко.

«Я не хочу оценивать ни перспективы, ни ещё что‑либо Александра Плющенко, потому что мне это неинтересно. Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это всё писать? Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят. Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались? Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее на соревнованиях Московской области в Красногорске Александр Плющенко занял первое место. За короткую и произвольную программы он получил 160,69 балла.