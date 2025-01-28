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В РУСАДА прорабатывают вопрос о возвращении Валиевой к тренировкам после отстранения

В РУСАДА прорабатывают вопрос о возвращении Валиевой к тренировкам после отстранения
Камила Валиева
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова ответила на вопрос о том, что потребуется фигуристке Камиле Валиевой для того, чтобы вернуться к тренировочному процессу после дисквалификации.

«Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос. В том числе по ряду других спортсменов, которые пришли к нам с данным вопросом, мы консультируемся и с международными федерациями. Соответственно, в данный момент мы в процессе. Спортсменов, которые выходят из дисквалификации, могут включать в пулы, и они могут быть дополнительно протестированы», – приводит слова Логиновов РИА Новости Спорт.

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой в связи с положительной допинг-пробой. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи пробы – 25 декабря 2021 года.

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