«Пока не готова бросить спорт». Луна Хендрикс досрочно завершила сезон из-за травмы

Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы 2024 года Луна Хендрикс досрочно завершила сезон, а также рассказала, что ей предстоит операция из-за травмы лодыжки, которую она получила в декабре.

«Моя лодыжка не выдерживает. Она сильно ограничивает меня в разборке, поэтому не могу выполнять самые сложные прыжки, чтобы выступать на высшем уровне. Очень больно, что не смогу защитить свой титул на чемпионате Европы, но я должна прислушиваться к своему организму.

Выбор был невелик: либо это, либо никогда больше не заниматься спортом на высшем уровне. Решение было принято быстро, потому что я не готова остановиться, пока не готова бросить спорт. У меня было трудное время, пролила много слёз, но я ещё не закончила с этим.

Сейчас мы сосредоточены на быстрой реабилитации, чтобы успеть подготовиться. Нет смысла продолжать до чемпионата мира, операция — единственное правильное решение», — приводит слова Хендрикс Sporza.be.