Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион Европы по фигурному катанию Козловский назвал фамилии любимых теннисистов

Чемпион Европы по фигурному катанию Козловский назвал фамилии любимых теннисистов
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Комментарии

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал своих любимых теннисистов.

«Фигурное катание — это всё-таки моя работа. И в процессе я, безусловно, отдаюсь. Но если мы рассматриваем вопрос с точки зрения удовольствия как зрителя, то это, конечно теннис. Есть ли любимый теннисист? Федерер. Из россиян? Медведев. Даня очень хорош, действительно хорош», — приводит слова Козловского Sport24.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опровергли слухи о возможном распаде дуэта.

В этом сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали серебряными призёрами чемпионата России — 2025, а также завоевали золото и серебро на этапах Гран-при России.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Является выдумкой». Дмитрий Козловский — о слухах о распаде пары с Бойковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android