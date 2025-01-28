Чемпион Европы по фигурному катанию Козловский назвал фамилии любимых теннисистов

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал своих любимых теннисистов.

«Фигурное катание — это всё-таки моя работа. И в процессе я, безусловно, отдаюсь. Но если мы рассматриваем вопрос с точки зрения удовольствия как зрителя, то это, конечно теннис. Есть ли любимый теннисист? Федерер. Из россиян? Медведев. Даня очень хорош, действительно хорош», — приводит слова Козловского Sport24.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опровергли слухи о возможном распаде дуэта.

В этом сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали серебряными призёрами чемпионата России — 2025, а также завоевали золото и серебро на этапах Гран-при России.