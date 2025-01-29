Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева назвала фаворитов чемпионата Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония).

«Мне кажется, в этому году у девушек борьба развернётся между Ниной Пинзаррон из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии. Если Настя Губанова откатает чисто, то тоже поборется за тройку. Сложно делать прогнозы, но я поставила бы на этих трёх девушек.

Бесспорный лидер у мужчин – Адам Сяо Хим Фа. Судя по последним результатам, он вне конкуренции, если сможет избежать какого-то эмоционального сбоя. У него бывают срывы, но не так часто, как у Кевина Аймо. Поэтому я думаю, что Адам выиграет, даже если что-то и сорвёт. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе.

В танцах ставлю на британцев Фир и Гибсон. Их программы в этом сезоне кажутся удачнее, чем у итальянцев Гиньяра и Фаббри. Мне кажется, что первыми должны быть британцы, но и Италию могут поставить на первое место – здесь будет серьёзное противостояние.

Кажется, в парах чемпионат выиграют Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Уверена, что хорошо выступит и грузинская пара – Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. А на третье мне хотелось бы поставить Марию Павлову – Алексея Святченко», — сказала Туктамышева в своём блоге.