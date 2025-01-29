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Туктамышева — об отношении к России: без нас легче завоевать медали — грустить не будут

Туктамышева — об отношении к России: без нас легче завоевать медали — грустить не будут
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Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева высказалась об отношении иностранных фигуристов к россиянам в преддверии чемпионата Европы, который пройдёт с 30 января по 2 февраля. По её словам, международный бан не сильно огорчает соперников за рубежом, так как это помогает им завоёвывать медали в условиях пониженной конкуренции.

«Скучают ли европейские фигуристы по нам? Конечно, всегда зрелищнее соревнования, на которых классная конкуренция — это привлекает больше зрителей. Да и участвовать в таких турнирах интереснее.

Хочется верить, что нас не хватает. Но всё равно все заняты своим делом — вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских; или наоборот: хорошо, что их нет. Просто каждый делает своё дело. И если им без нас легче завоевать медали, то и грустить они особо не будут», — написала Туктамышева в своём блоге.

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