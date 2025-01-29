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Туктамышева сравнила ученика и экс-ученика Тутберидзе в преддверии чемпионата Европы

Туктамышева сравнила ученика и экс-ученика Тутберидзе в преддверии чемпионата Европы
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Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева оценила перспективы итальянца Даниэля Грассля и грузина Ники Эгадзе на чемпионате Европы, который пройдёт с 30 января по 2 февраля. Оба фигуриста прошли школу российского тренера Этери Тутберидзе: Грассль покинул штаб «Хрустального» осенью 2023 года, Эгадзе продолжает сотрудничество с наставницей.

«За третье место будет бороться Даниэль Грассль. Судьи хорошо оценивают его в этом сезоне, наверное, и итальянская федерация делает на него ставку. Если он откатает чисто, без недокрутов, то будет претендовать на высокие места. Он тоже попал в финал Гран-при, а это всегда хорошая заявка.

Конкуренцию ему может составить Ника Эгадзе. Хочется, чтобы он проявил себя. Он талантливый парень, всё время где-то рядом с призами, но пока не может добраться до большой медали», — написала Туктамышева в своём блоге.

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