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РУСАДА не проверяло Камилу Валиеву на допинг в 2024 году

РУСАДА не проверяло Камилу Валиеву на допинг в 2024 году
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В 2023 году РУСАДА дважды брало допинг-тесты у Валиевой, в 2022-м — трижды. Валиева находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU.

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой в связи с положительной допинг-пробой на препарат триметазидин. Срок отстранения спортсменки от соревнований отсчитывается со дня сдачи пробы — 25 декабря 2021 года.

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