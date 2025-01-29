Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 29 января

Сегодня, 29 января, в эстонском городе Таллин стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание 29 января:

29 января, 14:00: Спортивные пары. Короткая программа

29 января, 18:00: Женщины. Короткая программа

В рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.