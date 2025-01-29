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Гербольдт: у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на ОИ

Гербольдт: у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на ОИ
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Тренер Катарина Гербольдт считает, что в мужском одиночном катании есть много спортсменов, достойных попасть на квалификационный отбор на Олимпийские игры — 2026.

— Владислав, бесспорно, один из ведущих спортсменов. Но на сегодняшний день у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на Олимпиаду.

— Насколько выступление Дикиджи в Красноярске может повлиять на решение федерации?
— Это сложный вопрос. Я думаю, любой спортсмен с детства живёт мыслью об Олимпийских играх. И вне зависимости от причин всегда трудно принять, по какой причине тебя не берут. Но что бы ни происходило за кулисами, спортсмен всегда должен бороться до конца. Это закаляет характер, а в дальнейшем именно этим и можно утвердить свою кандидатуру, — приводит слова Гербольдт «Матч ТВ».

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