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ЧЕ-2025 по фигурному катанию, спортивные пары, короткая программа: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Чемпионат Европы, спортивные пары, короткая программа: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 29 января, в эстонском городе Таллин стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на соревновательный лёд выйдут спортивные пары. Они представят короткие программы. Начало прокатов запланировано на 14:00 по московскому времени.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Не началось

Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

Действующими чемпионами Европы среди спортивных пар являются итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Серебряную медаль в 2024 году завоевали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

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