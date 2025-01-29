Чемпионат Европы, женщины, короткая программа: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 29 января, в эстонском городе Таллин стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. На соревновательный лёд выйдут женщины. Они представят короткие программы. Начало прокатов запланировано на 18:00 по московскому времени.

Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

Действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании является бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Серебряную медаль в 2024 году завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова, тройку призёров замкнула ещё одна бельгийка Нина Пинзаррон.