Минерва Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Сегодня, 29 января, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы — 2025 по фигурному катанию сосотоялись соревнования спортивных пар в короткой программе. Первое место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.

Второй результат показали Сара Конти и Никколо Мачи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортвные пары. Короткая программа.