Минерва Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Сегодня, 29 января, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы — 2025 по фигурному катанию сосотоялись соревнования спортивных пар в короткой программе. Первое место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.
Второй результат показали Сара Конти и Никколо Мачи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортвные пары. Короткая программа.
- Минерва Хазе/Никита Володин (Германия) – 71,59 балла.
- Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 68,52.
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 65,88.
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