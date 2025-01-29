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Минерва Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Минерва Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
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Сегодня, 29 января, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы — 2025 по фигурному катанию сосотоялись соревнования спортивных пар в короткой программе. Первое место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено

Второй результат показали Сара Конти и Никколо Мачи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортвные пары. Короткая программа.

  1. Минерва  Хазе/Никита Володин (Германия) – 71,59 балла.
  2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 68,52.
  3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 65,88.
Календарь ЧЕ по фигурному катанию
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