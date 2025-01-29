Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянин Володин и Хазе: судьи были довольно строги к уровням

Экс-россиянин Володин и Хазе: судьи были довольно строги к уровням
Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала своё выступление в паре с экс-россиянином Никитой Володиным в короткой программе спортивных пар на ЧЕ-2025. Тандем получил от судей 71,59 балла и занимает промежуточное первое место.

«Если говорить коротко, то сегодня был «тяжёлый рабочий прокат программы». Нам пришлось потрудиться от начала и до конца. Я волновалась, и поэтому кататься было сложнее.

Иногда катание на соревнованиях кажется лёгким, но всё было непросто. Мы были очень осторожны, чтобы не допустить ошибок. Но в итоге мы получили штрафной балл за нарушение времени, а такого у нас не было в текущем сезоне. Судьи также были довольно строги к уровням, в общем, мы получили только третий уровень за дорожку шагов и за тодес. А как откатались остальные, мы не знаем.

Но я бы сказала, что сегодняшним заголовком было бы «Работа выполнена». Мы рады, что успешно выступили и исполнили первую программу», — передаёт слова Хазе корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено
Календарь ЧЕ-2025 по фигурному катанию
Материалы по теме
Экс-россиянин Володин в паре с Хазе выиграл короткую программу на ЧЕ-2025! LIVE
Live
Экс-россиянин Володин в паре с Хазе выиграл короткую программу на ЧЕ-2025! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android