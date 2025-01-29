Экс-россиянин Володин и Хазе: судьи были довольно строги к уровням

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала своё выступление в паре с экс-россиянином Никитой Володиным в короткой программе спортивных пар на ЧЕ-2025. Тандем получил от судей 71,59 балла и занимает промежуточное первое место.

«Если говорить коротко, то сегодня был «тяжёлый рабочий прокат программы». Нам пришлось потрудиться от начала и до конца. Я волновалась, и поэтому кататься было сложнее.

Иногда катание на соревнованиях кажется лёгким, но всё было непросто. Мы были очень осторожны, чтобы не допустить ошибок. Но в итоге мы получили штрафной балл за нарушение времени, а такого у нас не было в текущем сезоне. Судьи также были довольно строги к уровням, в общем, мы получили только третий уровень за дорожку шагов и за тодес. А как откатались остальные, мы не знаем.

Но я бы сказала, что сегодняшним заголовком было бы «Работа выполнена». Мы рады, что успешно выступили и исполнили первую программу», — передаёт слова Хазе корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.