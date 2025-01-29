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«Мы видели ошибки лучших пар». Конти и Мачи — о коротких программах на ЧЕ-2025

«Мы видели ошибки лучших пар». Конти и Мачи — о коротких программах на ЧЕ-2025
Сара Конти и Никколо Мачи
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Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи подвели итоги короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллине (Эстония). Спортивная пара по итогам соревновательного дня занимает второе место, имея в активе 68,52 балла.

«Сегодня было напряжённо. Мы так и не поняли, с чем были связаны сделанные нами ошибки, но мы думаем, что катались с душой. В целом мы рады. В прошлом году чемпионат Европы был одним из худших соревнований, где мы принимали участие, но сегодня всё получилось.

Мы видели ошибки лучших пар, которые катались до нас. Как их объяснить? Я не знаю, все соревнования разные. Даже если вы на тренировке делаете 100% элементов, особенно прыжки, на соревнованиях это всегда 50/50. Большая проблема для пары — выброс или прыжок — прыжковые элементы. Я не думаю, что это напряжение. Просто неудачный день для конкретных команд, но я надеюсь, что завтра будет лучше для всех спортсменов», — передаёт слова Конти и Мачи корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено
Календарь ЧЕ-2025 по фигурному катанию
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