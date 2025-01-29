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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова стала первой после короткой программы на ЧЕ-2025

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова стала первой после короткой программы на ЧЕ-2025
Анастасия Губанова
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллине (Эстония). Спортсменка получила от судей 68,99 балла.

На втором месте расположилась эстонка Нина Петрыкина, которой не хватило до лидирующей позиции 0,05 балла. Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Короткая программа:

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99 балла.
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94.
3. Кимми Репонд (Швейцария) — 68,68.
4. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 66,80.
5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,79.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Губанова
Грузия
68.99
2
Нина Петрыкина
Эстония
68.94
3
Кимми Репонд
Швейцария
68.68
Календарь ЧЕ-2025 по фигурному катанию
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