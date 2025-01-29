Губанова: Рукавицын не смог остаться в Эстонии, но я привыкла кататься без тренера

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что её тренер Евгений Рукавицын не смог остаться в Эстонии, где в эти дни проходит ЧЕ-2025. У специалиста возникли проблемы с документами. Его подопечная стала лидером по итогам короткой программы.

«Я так счастлива. Этот сезон складывался не лучшим образом, и на этом серьёзном соревновании нужно было сконцентрироваться и сделать свою работу.

К сожалению, мой тренер не смог остаться здесь, в Эстонии, из-за проблем с документами. Он не смог быть здесь, но я опытная спортсменка и привыкла кататься без тренера. Я могу сконцентрироваться, так что всё в порядке.

Хочу сконцентрироваться и сделать всё возможное. Сегодня я смогла насладиться своим катанием. Такое случается нечасто, потому что мы слишком сосредоточены на элементах, но это произошло, и я бы хотела, чтобы в произвольной программе было то же самое.

Что случилось с дорожкой шагов? Думаю, я пропустила какой-то шаг. Не знаю, мне нужно посмотреть и проанализировать», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.