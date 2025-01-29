Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова: Рукавицын не смог остаться в Эстонии, но я привыкла кататься без тренера

Губанова: Рукавицын не смог остаться в Эстонии, но я привыкла кататься без тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что её тренер Евгений Рукавицын не смог остаться в Эстонии, где в эти дни проходит ЧЕ-2025. У специалиста возникли проблемы с документами. Его подопечная стала лидером по итогам короткой программы.

«Я так счастлива. Этот сезон складывался не лучшим образом, и на этом серьёзном соревновании нужно было сконцентрироваться и сделать свою работу.

К сожалению, мой тренер не смог остаться здесь, в Эстонии, из-за проблем с документами. Он не смог быть здесь, но я опытная спортсменка и привыкла кататься без тренера. Я могу сконцентрироваться, так что всё в порядке.

Хочу сконцентрироваться и сделать всё возможное. Сегодня я смогла насладиться своим катанием. Такое случается нечасто, потому что мы слишком сосредоточены на элементах, но это произошло, и я бы хотела, чтобы в произвольной программе было то же самое.

Что случилось с дорожкой шагов? Думаю, я пропустила какой-то шаг. Не знаю, мне нужно посмотреть и проанализировать», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.

Материалы по теме
Экс-россияне рвутся к титулам ЧЕ-2025: Губанова лидирует у женщин, Володин с Хазе — у пар
Экс-россияне рвутся к титулам ЧЕ-2025: Губанова лидирует у женщин, Володин с Хазе — у пар
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android