Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 30 января

Сегодня, 30 января, в эстонском городе Таллин продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание 30 января:

14:00 мск. Мужчины. Короткая программа;

20:00 мск. Спортивные пары. Произвольная программа.

В рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию показывает онлайн-сервис Оkko.