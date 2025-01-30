Агент сообщил, что российские представители ФК были в самолёте, разбившемся в США

В США потерпел крушение самолёт рейса 5342 American Airlines. Судно вылетело из Уичито и разбилось недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания.

«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро всё увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — приводит слова Закаряна «Матч ТВ».