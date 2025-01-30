Фигурист рассказал, что на борту разбившегося самолёта в США были спортсмены и тренеры

Американский фигурист Люк Ванг, выступающий в парном катании, сообщил, что на борту разбившегося самолёта в США находились спортсмены и тренеры.

«Молюсь за всех, кто был на борту самолёта, летевшего из Уичито в Вашингтон. Среди пассажиров были спортсмены и тренеры. Разрывается сердце от этого. Продолжим ждать публикации официальной информации», — написал Ванг на личной странице в соцсети Х.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.