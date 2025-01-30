Чемпионы мира Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта — источник

Чемпионы мира по фигурному катанию в спортивных парах бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщает ТАСС.

Пара Шишкова — Наумов выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На Олимпиаде-1992 они заняли пятое место, на Олимпиаде-1994 — четвёртое.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.