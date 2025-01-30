Фигурист Максим Наумов находился на борту упавшего самолёта в США

Американский фигурист Максим Наумов находился на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. В мужском одиночном катании Максим Наумов занял четвёртое место. Ранее сообщалось, что на борту самолёта были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, родители спортсмена.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.