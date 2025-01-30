В разбившемся самолёте в Вашингтоне было около 14 фигуристов

Американский фигурист Джон Маравилла, выступающий в спортивных парах, сообщил, что а борту упавшего в США самолёта находилось не менее 14 спортсменов, не считая родителей и тренеров.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолёт, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолёте… Я не хочу называть имён, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», — приводит слова Маравиллы «РИА Новости Спорт».

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе.