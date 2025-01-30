Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что в самолёте летело несколько фигуристов

Ассоциация фигурного катания США подтвердила присутствие на разбившемся в небе над Вашингтоном самолёте нескольких фигуристов.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта также могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.