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Илья Малинин — о крушении самолёта в США: молюсь, чтобы с каждым на борту было всё хорошо

Илья Малинин — о крушении самолёта в США: молюсь, чтобы с каждым на борту было всё хорошо
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Чемпион мира — 2024 Илья Малинин высказался о крушении самолёта с фигуристами на борту, которое произошло сегодня, 30 января, в США.

«Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, всё хорошо. Храни вас Господь», — написал Малинин на личной странице в социальных сетях.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня ранее самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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