Бывшая советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолёта — источник

Бывшая советская фигуристка Инна Волянская находилась на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Волянская занимала пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Она также возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын Максим Наумов, занявший в мужском одиночном катании четвёртое место. Также появилась информация, что на борту самолёта было большинство фигуристов — детей российских эмигрантов.

58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. На чемпионате СССР в 1980 году они завоевали бронзовую медаль.